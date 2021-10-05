لبنان

الإعدام والمؤبد بحق قاتلي عناصر من الجيش

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:17
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 أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاماً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق خمسة سوريين بجرائم قتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني.
وجاء في متن القرار أنه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم كل من: الخضر خالد صطوف، عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف على الإنتماء الى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المسلّح بأسلحة حربية غير مرخّصة والقتال ضد الجيش العربي السوري في سوريا وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال 2014، وعلى قتل جنود الجيش اللبناني عمداً وعلى محاولة قتلهم عمداً أثناء قيامهم بالوظيفة، وعلى خطف جنود الجيش اللبناني وعلى سرقة أسلحة حربية وأعتدة أميرية من مراكز الجيش وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الخضر خالد صطوف وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية، كما قضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من: زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، عبيدة محمد صطوف وعدنان محمد الزراعي.
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