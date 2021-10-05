الجيش: توقيع بروتوكول تعاون اكاديمي بين القوات البحرية وجامعة البلمند

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" انه تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين القوات البحرية في الجيش وجامعة البلمند، ينص على تبادل الخبرات، وتقديم تسهيلات، خصوصا لتلامذة ضباط اختصاص قوى بحر، والعسكريين في القوات البحرية، ممن هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، وعائلات العسكريين المتوفين.

توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين القوات البحرية في #الجيش_اللبناني وجامعة البلمند، ينص على تبادل الخبرات وتقديم تسهيلات خاصة لتلامذة ضباط اختصاص قوى بحر، والعسكريين في القوات البحرية ممن هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، وعائلات العسكريين المتوفين.#LebaneseArmy pic.twitter.com/lZvCVkDlLN — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 5, 2021