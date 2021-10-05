الجيش: توقيع بروتوكول تعاون اكاديمي بين القوات البحرية وجامعة البلمند

توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين القوات البحرية في #الجيش_اللبناني وجامعة البلمند، ينص على تبادل الخبرات وتقديم تسهيلات خاصة لتلامذة ضباط اختصاص قوى بحر، والعسكريين في القوات البحرية ممن هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، وعائلات العسكريين المتوفين.#LebaneseArmy pic.twitter.com/lZvCVkDlLN
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 5, 2021
توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين القوات البحرية في #الجيش_اللبناني وجامعة البلمند، ينص على تبادل الخبرات وتقديم تسهيلات خاصة لتلامذة ضباط اختصاص قوى بحر، والعسكريين في القوات البحرية ممن هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، وعائلات العسكريين المتوفين.#LebaneseArmy pic.twitter.com/lZvCVkDlLN