"الطوابير" عادت من جديد



تشهد مختلف مراكز المعاينة الميكانيكية زحمة خانقة في اليوم الثاني لاستئناف عملها بعد توقف دام فترة طويلة.



وفي التفاصيل، أن المواطنين يصطفون في "طوابير" منذ ساعات الليل محاولين حجز أماكن لهم في ساعات الاولى للعمل. وافيد ان الطوابير لا تخلو من المشاكل والسمسرات، اذ ان عددا من المواطنين عمدوا الى تقديم أنفسهم كمساعدين لاجراء المعاينة ومتطلباتها في وقت سريع مقابل بدل مادي.