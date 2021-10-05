لبنان

توضيح من مكتب بهية الحريري

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:26
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب بهية الحريري البيان التالي:

تعليقا على ما يتم ترويجه من قبل صفحة شباب مسجد بلال بن رباح على الفايسبوك  من افتراءات بحق النائب السيدة بهية الحريري على خلفية صدور احكام جديدة في ملف موقوفي احداث عبرا يهم المكتب الإعلامي للنائب الحريري ان يوضح لمن يعنيه الأمر انها لم ولا تتدخل في عمل القضاء اللبناني في أي ملف من الملفات، وان ما يتم ترويجه عن دور لها في صدور هذه الأحكام هو كذب ومحض افتراء ، وهو استخفاف بعقول الناس ومحاولة مكشوفة لتهشيم وتشويه صورة السيدة الحريري التي يعرف القاصي والداني انها كانت اول من حملت قضية موقوفي احداث عبرا وتابعتها ضمن الأطر والقوانين المرعية الاجراء .
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