لبنان

ما الذي يجري في "النافعة"؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:34
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صدرعن مصلحة تسجيل السيارات (النافعة ) التوضيح التالي:

تتناقل  وسائل الاعلام اخبارا عن اقفال ابواب مصلحة تسجيل السيارات بسبب عدم أهلية الموظفين لاستخدام النظام الجديد وعدم إلمامهم به. 

لذلك نوضح للرأي العام أن موظفي النافعة على اتم الجهوزية لتشغيل النظام الجديد الذي يشوبه اكثر من خلل عجزت الشركة الخاصة المشغلة "inkript" عن اصلاحهم.

والشركة عينها، تعمل على معالجة المشاكل المستجدة في النظام وقد سبق وحذفت النظام القديم ما ادى أدى الى استحالة القيام بأي معاملة في المصلحة.
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