وزير الدفاع التقى السفير التركي في لبنان





التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم السفير التركي لدى لبنان علي بارش أولوسوي الذي اكد على استمرار التزام بلاده بدعم لبنان لا سيما في المجالين العسكري والإنساني.

واستقبل الوزير سليم كلا من النائبين حكمت ديب ومصطفى حسين.