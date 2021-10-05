لبنان

وزير الدفاع التقى السفير التركي في لبنان

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:38
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم  السفير التركي لدى لبنان علي بارش أولوسوي الذي اكد على استمرار التزام بلاده بدعم لبنان لا سيما في المجالين العسكري والإنساني. 
واستقبل الوزير سليم كلا من النائبين حكمت ديب ومصطفى حسين.
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وزير الدفاع

السفير التركي

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