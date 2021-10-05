لبنان

أبو فاعور: الوجهة ستكون القضاء

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:53
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غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"رغم مرور اسابيع على الكتب التي وجهتها للحصول على معلومات حددتها في كتابي فان وزارتي الاقتصاد والطاقة لم تزوداني بالمعلومات المطلوبة حول ملف الدعم، بكل الحالات الوجهة ستكون القضاء وسيكتشف اللبنانيون حجم السرقات التي حصلت وعلى القضاء ليس فقط المحاسبة بل استرجاع الاموال".



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