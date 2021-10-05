لبنان

الطلاب ينزحون الى المدارس الرسمية

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:04
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يشهد مبنى الدائرة التربوية في طرابلس زحمة خانقة ناتجة عن توافد المواطنين لتصديق الافادات المتعلقة بنقل الطلاب من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية.
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المدارس الخاصة

المدارس الرسمية

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