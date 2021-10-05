بو حبيب استقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنان Niels Annan الذي نقل موقف بلاده الداعم للبنان في المجالات كافة والمرحب بتشكيل الحكومة الجديدة، والتمني لها الإسراع في إجراء اصلاحات فورية، مع التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.وتسلم الوزير بو حبيب رسالة تهنئة من نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي نقلها سفير اليابان لدى لبنان أوكوبو تاكيشي الذي عرض للتعاون بين البلدين، والمساعدات التي قدمتها اليابان على أثر انفجار مرفأ بيروت، وسبل توطيد علاقات التعاون الثنائي في ظل الحكومة الجديدة.كما عرض الوزير بو حبيب مع السفير المصري في لبنان ياسر علوي للعلاقات الثنائية.