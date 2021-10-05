لبنان

تعميم من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:21
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وقّع وزير المالية يوسف الخليل تعميماً موجّهاً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة. 

ونصّ التعميم على ما يلي: 

"يعلّق لغاية 31/12/2021 ضمناً العمل بأحكام البند رابعاً – ب - من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019، وتعفى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة من موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة من اجل دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين". 
 
 
 

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