لبنان

بيرم تسلم مذكرة الهيئات الاقتصادية وأبدى الرغبة في التعاون المثمر والمستمر

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-871527-637690419284624580.jpeg
Doc-P-871527-637690419284624580.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، مع وفد موسع من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ، وتم البحث في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بشكل معمق ، وقدم الوفد للوزير بيرم مذكرة مكتوبة عرض فيها بعض المقترحات العملية، والتعديلات القانونية التي من شأنها وبحسب وجهة نظرهم "حماية القطاع الخاص والعاملين فيه، وضمان حقوقهم وديمومة النشاط الاقتصادي بما يساهم في اعادة اطلاق الدورة الإنتاجية".

وأبدى الوفد "استعداده للقاءات مستمرة والحرص على المشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر التي اطلقها الوزير بيرم بكل جدية ومهنية بما يؤدي الى الحلول المتوخاة ويعود بالفائدة على الجميع".

بدوره، رحب الوزير بيرم بالوفد، مبديا "الرغبة في التعاون المثمر والمستمر، وكذلك استعداده لدراسة متأنية وسريعة في آن معا للمقترحات التي تقدم بها الوفد"، مشددا على "اهمية التعاون المستمر واللقاءات المنتجة "، آملا "انعكاس ذلك في لجنة المؤشر المزمع انطلاق اجتماعاتها قريبا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-10-05
14:04 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:52 | 2021-10-05
13:28 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website