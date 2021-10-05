بري استقبل وزير الدولة في الخارجية الألماني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين حضور السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما استقبل رئيس المجلس سفير العراق في لبنان حيدر البرّاك في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة أيضاً كانت مناسبة جرى خلالها بحث للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق .بعدها قال السفير البراك : تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وتباحثنا في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية أيضاً قدمنا لدولته شرحاً عن العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في العراق في العاشر من الشهر الجاري وسأل دولته عن تفاصيل العملية واشاد دولته بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والمفوضية العليا لتأمين الانتخابات المهمة في تاريخ العراق الحديث وأيضاً قدم دولته مشكوراً شرحاً مفصلاً عن العملية السياسية في لبنان وتمنينا له وللحكومة وللشعب اللبناني التوفيق والنجاح وللبرامج الوزاري المزمع تنفيذه النجاح والازدهار .وبعد الظهر عرض الرئيس بري الشأن التربوي خلال لقائه وزير التربية القاضي عباس الحلبي الذي قال بعد اللقاء :تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكانت مناسبة عرضنا امامه المشاكل التي تواجهنا في بداية العام الدراسي المنتظر ان يبدأ نهار الاثنين في ١١ من الشهر الجاري عرضت امام دولة الرئيس كل هذه المشاكل أخذنا منه الدعم والتوجيه في سبيل إنجاح السنة الدراسية الخالية وتوفير جميع الظروف سواء من الجهات المانحة أو من الحكومة اللبنانية لتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام هذا الامر ، لان دولته يرى كما نحن نرى أن التربية هي ضمان إستمرار الرسمأل البشري في لبنان الذي تعلو أهميته على ما عداها من هنا نناشد الجميع التجاوب مع دعوتنا في سبيل بدء السنة الدراسية يوم الاثنين المقبل وعودة التلامذة الى مدارسهم بما يكفل استمرارية المدرسة الرسمية والقطاع الرسمي وكذلك سائر القطاعات المتصلة بذلك .