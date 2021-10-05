الصرخة مستمرة في مستشفى صيدا الحكومي



صدر عن ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي البيان التالي:



في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد ، والمستمرة في التزايد سوءاً والتي طالت جميع القطاعات ولا سيما القطاع الاستشفائي الذي نحن جزء أساسي منه ، تتوجه إدارة مستشفى صيدا الحكومي الى وزارة الصحة العامة والى جميع السلطات الرسمية ونواب المدينة وفاعلياتها لدعم هذا الصرح الطبي العريق والوقوف الى جانب كادره الطبي والإداري الذي بدأ بالإضراب منذ أسبوع نتيجة عدم توفر الرواتب والشح في المستلزمات الطبية ، والسبب يعود الى ان جميع النفقات المالية تصرف لتأمين حاجات المستشفى .

وفي هذا السياق نشكر كل من دعمنا في المرحلة السابقة إذ أن هذا الصرح يعاني من صعوبات عديدة ألمت به ولكي نتمكن مجددا من تأدية واجبنا المهني والإنساني في أقرب وقت .