حميه تابع مع احمد الحريري والمرعبي الملفات الوطنية والإنمائية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في حضور النائب طارق المرعبي. وأجروا جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة والملفات الوطنية الكبيرة، كإعادة إعمار مرفأ بيروت، والنقل العام والاملاك البحرية والمرافق وغيرها، بالاضافة الى الشؤون الانمائية والملفات التي تعنى بالسلامة العامة، خصوصا ان وزارة الاشغال لها علاقة بحياة المواطن على صعيد البنى التحتية.