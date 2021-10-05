لبنان

عون التقى حميه وعرض معه لنتائج اللقاء مع دوكين

Lebanon 24
05-10-2021 | 08:40
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه لخطة عمل الوزارة ونتائج اللقاء الذي عقده مع الموفد الفرنسي بيار دوكين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميشال عون

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