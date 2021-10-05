لبنان

منع مرور وتحويل للسير... ماذا يحصل في الاوزاعي؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 08:55
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال حفريات لربط خطوط مياه بالخزّان الكائن بالقرب من جسر المرامل-الأوزاعي (جسر النافعة).

لذلك سيتم منع المرور لمسافة تمتد من أمام "محطّة سليم للمحروقات" وصولاً إلى تقاطع السّمكة، وتحويل السير القادم على المسلك الشرقي (المتّجه نحو بيروت) إلى مسربٍ على المسلك الغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 19.00 من تاريخ اليوم 5-10-2021 ولغاية الساعة 8:00 من صباح يوم غدٍ الأربعاء 6-10-2021.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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