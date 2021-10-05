الأبيض عرض والسفير البريطاني مشاريع الدعم للقطاع الصحي

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، العامة السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد Ian Collard، وتم خلال الإجتماع عرض لمشاريع التعاون الثنائي والدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة للقطاع الصحي في لبنان.ونوه الوزير الابيض في تصريح، ب"أهمية توسيع أطر التعاون في مرحلة يحتاج لبنان إلى دعم أصدقائه في المجتمع الدولي كي يتمكن قطاعه الصحي من الصمود في مواجهة التحديات الراهنة".