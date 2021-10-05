لبنان

الأبيض عرض والسفير البريطاني مشاريع الدعم للقطاع الصحي

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:05
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، العامة السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد Ian Collard، وتم خلال الإجتماع عرض لمشاريع التعاون الثنائي والدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة للقطاع الصحي في لبنان.

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ونوه الوزير الابيض في تصريح، ب"أهمية توسيع أطر التعاون في مرحلة يحتاج لبنان إلى دعم أصدقائه في المجتمع الدولي كي يتمكن قطاعه الصحي من الصمود في مواجهة التحديات الراهنة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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