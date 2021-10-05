لبنان

وزير الطاقة من القاهرة: مصر تعرض إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:04
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أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إلى أن "مصر وضعت خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة".

وقال الملا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني وليد فياض في القاهرة: "ناقشنا آليات توريد الغاز المصري إلى لبنان، وسنحاول إنهاء جميع إجراءات توريد الغاز المصري إلى لبنان قريبا".

أما فياض، فأكد أن "هناك دعما دوليا لإمداد لبنان بموارد الطاقة"، ولفت إلى أن "مصر عبرت عن رغبتها في الوقوف إلى جانب لبنان في ظل الأوضاع الصعبة".

وتابع فياض: "بحثنا مع الجانب المصري الإجراءات لإعادة إحياء اتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان". وشدد على أن "التعاون مع مصر سيساهم في النهوض بقطاع الطاقة في لبنان".

وأعلن أن "مصر تعرض إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان".

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