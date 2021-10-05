لبنان

اجتماع في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي لتفعيل حضور القطاع الخاص في الجناح اللبناني في اكسبو 2020 دبي

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:35
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 عقد في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي إجتماع عمل ضم: وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح وعددا من أعضاء المجلس، خصص للبحث في دور الجالية اللبنانية بتفعيل حضور القطاع الخاص المغترب في الجناح اللبناني في اكسبو2020 - دبي.


وقد تم الإتفاق خلال الاجتماع على خطوات عدة من شأنها تفعيل مساهمة القطاع الخاص في الاغتراب حضورا ومشاركة في إظهار فعالية لبنان وقدراته وإمكاناته على مختلف المستويات ضمن إكسبو2020 - دبي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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