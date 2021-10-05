اجتماع في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي لتفعيل حضور القطاع الخاص في الجناح اللبناني في اكسبو 2020 دبي

عقد في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي إجتماع عمل ضم: وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح وعددا من أعضاء المجلس، خصص للبحث في دور الجالية اللبنانية بتفعيل حضور القطاع الخاص المغترب في الجناح اللبناني في اكسبو2020 - دبي.

وقد تم الإتفاق خلال الاجتماع على خطوات عدة من شأنها تفعيل مساهمة القطاع الخاص في الاغتراب حضورا ومشاركة في إظهار فعالية لبنان وقدراته وإمكاناته على مختلف المستويات ضمن إكسبو2020 - دبي.