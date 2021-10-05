اشكال في بلدة ابلح

وقع إشكال في بلدة أبلح بين كل من حمود وعلي مظلوم من جهة وبيار ابو زيدان من جهة أخرى على خلفية إشكال سابق.

وأدى تطور الإشكال الحالي الى ضرب بيار ابو زيدان من قبل الأخوين مظلوم، ما استدعى نقله الى المستشفى.