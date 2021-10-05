وزارة الثقافة :استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2022

- أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للشؤون الثقافية عن استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2022، من 5/10/2021 ولغاية 15/10/2021، التي تنظَّم من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تضع اللجنة المختصة المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار.تقدم الطلبات إلى قلم المديرية في وزارة الثقافة ضمن الدوام الرسمي.شارع مدام كوري - بناية حطب - الطابق السابع.