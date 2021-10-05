وزير البيئة عرض مع السفير البريطاني لمؤتمر تغير المناخ

التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة اليوم، السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد. وتركز النقاش على مؤتمر تغير المناخ الذي يعقد دورته السادسة والعشرين مطلع تشرين الثاني في غلاسكو في اسكتلندا.واستقبل وزير البيئة المستشار المالي والاقتصادي للسفارة الفرنسية في لبنان والشرق الاوسط جوليان فيلود يرافقه وفد من شركة Recy Group الفرنسية التي تهتم بمعالجة مسألة الحبوب في مرفأ بيروت بمساعدة شريك محلي هو شركة Mondis بإدارة مروان رزق الله. وتم البحث في طرق معالجة هذه الحبوب بعد الانفجار الذي دمر اهراءات القمح وتسبب بأضرار فادحة.واجتمع ياسين إلى وفد من "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" برئاسة جورج عيناتي. وإشتكى الوفد من "مصانع الاسمنت التي تحرق الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق في لبنان".ولفت بعد اللقاء في بيان إلى "أن رماد الفحم المتطاير وانبعاثات الزئبق وسائر المعادن الثقيلة التي تطلقها هذه الصناعة الخطيرة قد تسببت بأمراض عديدة"، وطالب "بمنع استخدام الفحم الحجري والبترولي بشكل نهائي وإقفال مقالع مصانع الاسمنت المخالفة لقانون البيئة والتنظيم المدني والمياه والبلديات، سيما أن هذه المقالع موجودة فوق أهم مياه جوفية في لبنان وبين بيوت الناس وقرب مدارس الاطفال والكنائس والمساجد".زوارومن زوار وزير البيئة: وفد من البنك الدولي وآخر من برنامج الاغذية الدولية ووفد اتحاد بلديات اقليم التفاح الذي عرض شؤونه البيئية والمطلبية.