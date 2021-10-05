لبنان

وزير المال بحث مع دوكان في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:57
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل المسؤول عن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، على رأس وفد من السفارة الفرنسية وتم البحث في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
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صندوق النقد

مفاوضات

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