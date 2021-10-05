وزير المال بحث مع دوكان في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد

استقبل وزير المالية يوسف الخليل المسؤول عن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، على رأس وفد من السفارة الفرنسية وتم البحث في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.