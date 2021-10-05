المرتضى بحث مع بدوي في مشروع بناء بيت الراحة للفنانين وأمور القطاع

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي يرافقه الأستاذان شوقي وكميل متى، واطلع منهم على المستجدات الجارية لتفعيل مشروع مرسوم "أسس علاقات الفنانين في ما بينهم وبالأشخاص الثالثين"، بالإضافة الى ضرورة استصدار قانون مهني للنقابات الفنية في لبنان "order".وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة ، انه "تم التطرق أيضا الى أمور عدة، تخص الشأن النقابي ووضع الفنان في ظل الظروف المعيشية، والتحضير لإقامة احتفال تكريمي للمخرج الراحل برهان علوية، فضلا عن البحث في الاقتراح المقدم من النقيب بدوي المتعلق بمشروع بناء "بيت الراحة للفنانين.وتعهد الوزير المرتضى في معرض هذا اللقاء ، ببذل كل الجهد المطلوب لتحقيق انتظام العمل النقابي المتعلق بالفنانين بشكل عام وبالممثلين بشكل خاص ، وبإجراء كل ما يستدعيه أمر النهوض بالقطاع الفني وكل ما يسهم في حفظ كرامة العاملين فيه".