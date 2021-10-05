لبنان

مصلحة الليطاني : تمديد قطع مياه الري في مشروع صيدا - جزين لوجود عطل اخر على الشبكة في كفرفالوس

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-871580-637690518405159421.jpg
Doc-P-871580-637690518405159421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إلحاقا" لبيانها السابق، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عن تمديد فترة قطع مياه الري في مشروع صيدا - جزين لمدة يومين بسبب وجود عطل آخر على الشبكة الرئيسية من بعد كاسر الضغط رقم ٢ بمسافة ٤٠٠ متر، حيث عملت فرق الصيانة على تحديد نوع العطل الحاصل والتحضير لتأمين القطع و الاكسسوارات اللازمة لصيانته بالتزامن مع اصلاح العطل الاول ضمن نفس النطاق الجغرافي لبلدة كفرفالوس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-10-05
14:04 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:52 | 2021-10-05
13:28 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website