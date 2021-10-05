مصلحة الليطاني : تمديد قطع مياه الري في مشروع صيدا - جزين لوجود عطل اخر على الشبكة في كفرفالوس



إلحاقا" لبيانها السابق، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عن تمديد فترة قطع مياه الري في مشروع صيدا - جزين لمدة يومين بسبب وجود عطل آخر على الشبكة الرئيسية من بعد كاسر الضغط رقم ٢ بمسافة ٤٠٠ متر، حيث عملت فرق الصيانة على تحديد نوع العطل الحاصل والتحضير لتأمين القطع و الاكسسوارات اللازمة لصيانته بالتزامن مع اصلاح العطل الاول ضمن نفس النطاق الجغرافي لبلدة كفرفالوس.