الكتائب: لتحرير التحقيق في تفجير المرفأ من أي تدخل سياسي

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:إن القرار الذي اتخذه القضاء برد دعاوى الرد التي رفعها نواب المنظومة، في حق القاضي بيطار هي خطوة جريئة، تثبت ان للقضاة الشجعان دوراً محورياً في تصويب المسار وإحقاق الحق، في مواجهة منظومة تسعى الى اجهاض التحقيق ومنع المحاسبة.يطالب المكتب السياسي بتحرير التحقيق في تفجير المرفأ كلياً من أي تدخل سياسي، وإطلاق يد المحقق العدلي الذي أثبت إرادة قوية في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة وتحميل كل معني، المسؤولية التي تترتب عليه وفقاً للقانون وحفاظاً على مبدأ المحاسبة.ان الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، يثبت ان حزب الله يخطف لبنان الى المحور الايراني، على رغم إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويستعمله ساحة لتصفية حساباته مع دول المنطقة، ويسعى عبر تهديداته الواضحة الى إبعاد الدبلوماسيين وزيادة عزلة لبنان للتحكم بمصيره.ان الاداء المترنح للحكومة يثبت مرة جديدة ان النهج الذي تتبعه المنظومة الحاكمة لن يتغير، فالخلافات ما زالت مكتومة تحت الرماد، لكن الأداء يهدد بتعطيل الحكومة في اي وقت وفي أكثر من ملف، من المفاوضات مع صندوق النقد، الى ترسيم الحدود مروراً بملف الكهرباء والبطاقة التمويلية وكل ما يتفرّع عن الأزمة التي يتخبط فيها اللبنانيون.ان هذه المنظومة مهما تعددت الوجوه التي تحاول ارتداءها ستكون عاجزة عن تحقيق اي انجاز لانقاذ لبنان، والوقت الذي يتم حرقه بالمماطلات يصرف على حساب اللبنانيين وما من حل سوى بتفكيكها بكل الطرق وفي أقرب وقت ممكن.ان اللبنانيين لن يسامحوا اتحاد المافيا – الميليشيا وسيحاسبون في صناديق الاقتراع وسيختارون من يمثلهم ويملك القدرة والارادة والمصداقية لاخراج البلاد مما هي فيه.يحذر المكتب السياسي من اسكات صوت المغتربين اللبنانيين ويحمل السلطة ومن ورائها مسوؤلية كتم حرية التعبير الديمقراطي وضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين وتهجيرهم ماديا ومعنويا عن وطنهم.وفي إطار التحضير الجدي للتغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، باشر المكتب السياسي درس الترشيحات وتسمية مرشحيه الى الدوائر الانتخابية انفاذاً لقرار الحزب المشاركة فيها ترشيحاً واقتراعاً.وعلى هذه الأسس سمّى المكتب السياسي النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ، ليكون مرشحاً عن أحد المقاعد في قضاء كسروان – الفتوح في الدائرة الانتخابية الأولى في جبل لبنان.