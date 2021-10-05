الموظفون والمدربون في كلية ادارة الاعمال 1 اكدوا الالتزام الكامل بالاضراب

اعلن الموظفون والمدربون العاملون في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول، في بيان، "الالتزام الكامل ببيان الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، والإنضمام للاضراب العام والشامل الذي سبق أن أقرته رابطة موظفي الإدارات العامة، والحضور فقط نهار الاربعاء من كل اسبوع خلال تشرين الاول".