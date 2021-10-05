لبنان

إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2021 | 11:16
A-
A+
Doc-P-871595-637690548508152487.jpg
Doc-P-871595-637690548508152487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنّ "الآلية المعتمدة حالياً هي في منح موافقات للشركات النفطية مجتمعة، وهي الطريقة نفسها التي تم اعتمادها مؤخراً والتي ساهمت في انفراجة الأزمة".

وأوضحت المصادر أنّ "مصرف لبنان سيواصل تأمين الدولار للمستوردين"، وقالت: "البنك المركزي سيلعب دور الصراف من جديد، وسيقوم بتقديم الدولارات للمستوردين بناء لسعر السوق". 

وعن تسعيرة البنزين المرتقبة، قالت المصادر: "في جدول الاسعار الحالي تم تحديد سعر الدولار 14200 ليرة، ولكن لا نعرف ماذا سيكون السعر المعتمد عند صدور الجدول الجديد يوم غدٍ الأربعاء".
 
 

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-10-05
14:04 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:56 | 2021-10-05
13:52 | 2021-10-05
13:28 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website