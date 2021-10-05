إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره

كشفت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنّ "الآلية المعتمدة حالياً هي في منح موافقات للشركات النفطية مجتمعة، وهي الطريقة نفسها التي تم اعتمادها مؤخراً والتي ساهمت في انفراجة الأزمة".



وأوضحت المصادر أنّ "مصرف لبنان سيواصل تأمين الدولار للمستوردين"، وقالت: "البنك المركزي سيلعب دور الصراف من جديد، وسيقوم بتقديم الدولارات للمستوردين بناء لسعر السوق".