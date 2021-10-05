سبع حالات وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط من العام الفائت إلى 626926

كما وسجل لبنان سبع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8386