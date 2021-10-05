لبنان

رئيس مجلس الامة الكويتي استقبل بزّي: كل الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة

Lebanon 24
05-10-2021 | 11:47
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استقبل رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي في مقره في الكويت، خلال تكريم الغانم من الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

ونقل بزي "تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى دولة الكويت اميراً ومجلساً وشعباً، والى رئيس مجلس الامة".

كذلك، عبر الغانم عن تقديره واحترامه "لمكانة ودور الرئيس بري وأبدى حرصه ودعمه لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
 
 
 
 
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