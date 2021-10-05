لبنان

اعتصام في ساحة النور احتجاجاً على ارتفاع أسعار اشتراك المولدات

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:04
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نفذت اللجان الشعبية وعدد من أبناء مدينة طرابلس اعتصاما في ساحة النور، احتجاجاً على ارتفاع أسعار اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة، وتردي الأوضاع المعيشة والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المعتصمون ان "العائلات غير قادرة على تحمل هذا الوضع"، لافتين إلى أن "الاعتصام اليوم هو صرخة بوجه المعنيين في الدولة والتجار والفاسدين والمحتكرين"، محذرين من "اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتدارك المسؤولون هذا الوضع الخطير ووضع حدا لفلتان التجار".
 
 

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