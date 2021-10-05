لبنان

ألسنة النيران ارتفعت واقتربت من المنازل...هذا ما حصل في صيدا

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:10
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اندلع حريق في القرب من قلعة صيدا البرية حيث ارتفعت ألسنة النار والدخان واقتربت من قصر الرئيس رياض الصلح القريب من المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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