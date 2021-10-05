إشكال في صور يستدعي تدخل الجيش...ما هي خلفيته؟

وقع إشكال فردي بين شخصين في مدينة صور على خلفية أثاث منزل، تطور إلى إطلاق نار، مما أدى إلى إصابة شخص في قدمه وحالته مستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعملت مخابرات الجيش على توقيف مطلق النار وباشرت التحقيق معه.