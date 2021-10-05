مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟

منذ قرابة الأسبوع تقريباً، يُحافظ سعر الدولار في السّوق الموازية على تسعيرة تتراوح بين 17200 و17600 ليرة لبنانيّة، ويعود السبب في هذا الاستقرار ضمن هذا الهامش إلى عوامل عديدة أبرزها الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والحراك الحكومي الإيجابي، فضلاً عن الحركة الدبلوماسية الأخيرة التي يشهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة وتحديداً عقب تشكيل الحكومة.



ومع هذا، يقول العديد من الخبراء إنّ بدء عملية التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تمهد الطريق الأساس نحو التعافي شرط أن تكون الاصلاحات فعلية وجديّة.



ولكن ماذا عن مشهد الدولار في الأيام المقبلة؟



وفي الإجابة عن هذه السؤال، يقول الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي لـ"لبنان24" إن "سعر الدولار في السوق الموازية بات محكوماً بتسعيرة المشتقات النفطية والمحروقات"، وأضاف: "بتنا نلاحظ أنه بعد كل تسعيرة للمحروقات على أساس سعر منصة صيرفة، يرتفع الدولار تدريجياً في السوق الموازية".



وأردف: "إذا نظرنا لتسعيرة منصة صيرفة خلال الأسابيع الماضية، كنا نشاهد أن التسعيرة ترتفع تدريجياً وفي المقابل يرتفع سعر الدولار في سوق القطع الموازي. ويوم غدٍ، فإنّ جدول بأسعار المحروقات سيصدرُ خلال النهار ومن المحتمل أن يتأخر حتى يتم اعتماد سعر دولار صيرفة. وبناء على هذه النقطة، سيتحدد سعر السوق الموازية، والاتجاه الاكثر ترجيحاً هو ارتفاع للدولار".