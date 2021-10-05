حريق كبير في هذه البلدة والأهالي يناشدون الدفاع المدني

اندلع حريق كبير في بلدة الشيخ محمد في منطقة الضهرة.

وناشد الأهالي الدفاع المدني والمعنيين للتحرك لتفادي وقوع أي كارثة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".