لبنان

حريق كبير في هذه البلدة والأهالي يناشدون الدفاع المدني

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:39
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اندلع حريق كبير في بلدة الشيخ محمد في منطقة الضهرة.
وناشد الأهالي الدفاع المدني والمعنيين للتحرك لتفادي وقوع أي كارثة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الشيخ محمد

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