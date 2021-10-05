قائد الجيش استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيدNiels ANNEN يرافقه السفير الألماني في لبنان السيد Andreas KINDL والملحق العسكري الألماني المقدم Heino MATZKEN، وتناول البحث سبل دعم المؤسسة العسكرية.