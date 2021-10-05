لبنان

قائد الجيش استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:50
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيدNiels ANNEN  يرافقه السفير الألماني في لبنان السيد Andreas KINDL والملحق العسكري الألماني المقدم Heino MATZKEN، وتناول البحث سبل دعم المؤسسة العسكرية.
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قائد الجيش

وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية

المؤسسة العسكرية

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