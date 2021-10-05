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لبنان
اختتام تقبل التعازي بزوجة الامام الصدر في مقر مجلس الاسلامي الشيعي
Lebanon 24
05-10-2021
|
12:55
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اختتم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تقبل العزاء بوفاة زوجة مؤسسه السيدة پروين عزيز الله خليلي حرم الإمام المغيب السيد موسى الصدر (السيدة ام صدري)، في مقر قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس، وتقبل التعازي نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب ورئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري واعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس ، واسرة الفقيدة.
ومن المعزين: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد علمائي كبير، الوزيران: عباس الحلبي، عباس الحاج حسن، النواب: أيوب حميد، علي حسن خليل، هاني قبيسي، ميشال موسى، انور جمعة ، عناية عز الدين، غازي زعيتر، محمد نصر الله، تيمور جنبلاط على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، الوزيران السابقان: منال عبد الصمد وعباس مرتضى، النواب السابقون: حسين الموسوي، نوار الساحلي، حسن علوية وعباس هاشم، السفير العراقي حيدر شياع البراك، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ممثل المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني حامد الخفاف، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر. رئيس "اتحاد علماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، رئيس جمعية "الدعاة" الشيخ زياد الصاحب على رأس وفد.
وحضر معزيا ايضا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "امل" مصطفى الفوعاني، رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد، وفد "التيار الوطني الحر" ضم: نائبي الرئيس للشؤون السياسية والعمل الوطني المحامية مي خريش و الوزير السابق طارق الخطيب، المحامي رمزي دسوم، المهندس بسام نصر الله و روني جدعون، رئيس "اتحاد علماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود ورئيس جمعية "الدعاة" الشيخ زياد الصاحب على رأس وفد، وفد اتحاد الجمعيات والهيئات البيروتية، الاعلامية فيرا يمين، وحشد من علماء الدين ومفتي المناطق وقضاة المحاكم الشرعية وائمة المساجد ووفود الحوزات الدينية، وحشد من الشخصيات الاجتماعية والقضائية والعسكرية والاكاديمية والنقابية ورؤساء بلديات ومخاتير مناطق، ووفود شعبية من مختلف المناطق.
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