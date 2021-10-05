صور من مدافن في عكار...هذا ما فعله مجهولون بهدف السرقة

قام مجهولون بأعمال تخريب بمدافن بيت ملات وبزبينا والشقدوف والشطاحة في حي بيت داوود في بزبينا قضاء عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن سبب التخريب سرقة الممتلكات المدفونة.