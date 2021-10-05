لبنان

صور من مدافن في عكار...هذا ما فعله مجهولون بهدف السرقة

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:10
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قام مجهولون بأعمال تخريب بمدافن بيت ملات وبزبينا والشقدوف والشطاحة في حي بيت داوود في بزبينا قضاء عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلم أن سبب التخريب سرقة الممتلكات المدفونة.
 
 
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عكار

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