لبنان

جنبلاط عرض مع سفير رومانيا المستجدات السياسية

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:09
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير رومانيا رادو كاتالين مارداري، في حضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد.

وتم خلال اللقاء، البحث في المستجدات السياسية الراهنة.
 
 
 
 
 
 
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وليد جنبلاط

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