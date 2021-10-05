جنبلاط عرض مع سفير رومانيا المستجدات السياسية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير رومانيا رادو كاتالين مارداري، في حضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد.



وتم خلال اللقاء، البحث في المستجدات السياسية الراهنة.