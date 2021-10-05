24
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دبور عرض مع وفد من حماس أوضاع الفلسطينين في لبنان
Lebanon 24
05-10-2021
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل سفير دولة فلسطين أشرف دبور اليوم، وفداً من دائرة العلاقات الوطنية في "حركة حماس" بالخارج برئاسة رئيس الدائرة علي بركة وحضور ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وعضوي الدائرة أيمن شناعة وابراهيم المدهون، علي قاسم المسؤول السياسي للحركة في بيروت.
واستعرض اللقاء، بحسب بيان للسفارة، "الاوضاع المعيشية الصعبة لشعبنا الفلسطيني في لبنان وسبل التخفيف من معاناته". واثنى المجتمعون، على "التعاون والتنسيق الفلسطيني المشترك في الحفاظ على امن واستقرار مخيماتنا والوقوف بوجه اي محاولات لاستخدام المخيمات في اي اجندات خارجية قد تمس امن واستقرار ومصلحة لبنان الشقيق".
وتم البحث في "آخر التطورات التي تستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وممارساته اليومية والاعتداءات المستمرة على شعبنا وارضنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، وبخاصة في العاصمة القدس، ومحاولة فرض وتكريس المشروع الصهيوني بالتهويد".
وعبر اللقاء عن "الاعتزاز بنضال شعبنا المشروع بكافة اشكاله لتحقيق اهدافنا بالتحرير والاستقلال والعودة واسقاط كافة المشاريع الصهيونية".
وتم التأكيد على "ضرورة القيام بخطوات إيجابية وعملية على الأرض لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة".
وأشاد اللقاء ب"صمود وبسالة الأسرى الابطال في سجون الاحتلال"، موجها لهم "التحية والتقدير لصبرهم وثباتهم"، معاهدا ان "تبقى قضيتهم على سلم الأولويات حتى ينالوا حريتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
02:15 | 2021-10-05
05/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
02:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-05
05/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:38 | 2021-10-05
جلسة للجان المشتركة غداً
17:34 | 2021-10-05
جلسة للحكومة اليوم
17:24 | 2021-10-05
ملف الكهرباء حضر في لقاء - ماكرون
17:19 | 2021-10-05
ميقاتي يبذل مجهوداً كبيراً للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة والكهرباء
17:13 | 2021-10-05
المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد
17:05 | 2021-10-05
وجهات نظر متباينة
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 00:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 00:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 00:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact