لبنان

دبور عرض مع وفد من حماس أوضاع الفلسطينين في لبنان

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:17
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 استقبل سفير دولة فلسطين أشرف دبور اليوم، وفداً من دائرة العلاقات الوطنية في "حركة حماس" بالخارج برئاسة رئيس الدائرة علي بركة وحضور ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وعضوي الدائرة أيمن شناعة وابراهيم المدهون، علي قاسم المسؤول السياسي للحركة في بيروت.

واستعرض اللقاء، بحسب بيان للسفارة، "الاوضاع المعيشية الصعبة لشعبنا الفلسطيني في لبنان وسبل التخفيف من معاناته". واثنى المجتمعون، على "التعاون والتنسيق الفلسطيني المشترك في الحفاظ على امن واستقرار مخيماتنا والوقوف بوجه اي محاولات لاستخدام المخيمات في اي اجندات خارجية قد تمس امن واستقرار ومصلحة لبنان الشقيق".

وتم البحث في "آخر التطورات التي تستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وممارساته اليومية والاعتداءات المستمرة على شعبنا وارضنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، وبخاصة في العاصمة القدس، ومحاولة فرض وتكريس المشروع الصهيوني بالتهويد".

وعبر اللقاء عن "الاعتزاز بنضال شعبنا المشروع بكافة اشكاله لتحقيق اهدافنا بالتحرير والاستقلال والعودة واسقاط كافة المشاريع الصهيونية".

وتم التأكيد على "ضرورة القيام بخطوات إيجابية وعملية على الأرض لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأشاد اللقاء ب"صمود وبسالة الأسرى الابطال في سجون الاحتلال"، موجها لهم "التحية والتقدير لصبرهم وثباتهم"، معاهدا ان "تبقى قضيتهم على سلم الأولويات حتى ينالوا حريتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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