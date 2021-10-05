لبنان

خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:00
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من المقرر أن يصدر يوم غدٍ الأربعاء، جدول أسعار جديدة للمحروقات، ويُتوقّع أن يشهد المواطنون ارتفاعاً جديداً في سعري البنزين والمازوت.

ووفقاً لمصادر معنية في قطاع النفط، فإنّ التسعير سيكون تباعاً لسعر الدولار في منصة "صيرفة" والذي قد يتراوح بين 15000 و 15500 ليرة لبنانية. 

وفي حال تم التسعير على سعر الـ15000، فإنّ سعر صفيحة البنزين بنوعيه (95 و 98 أوكتان)، سيتراوح بين 217 و 226 ألف ليرة. 

أما في حال تم التسعير بناء لدولار منصة صيرفة الذي تم تسجيله اليوم على أساس 15500 ليرة، فإنّ سعر صفيحة البنزين بنوعيه سيتراوح بين 220 و 234 ألف ليرة. 

وفي ما خص سعر صفيحة المازوت، فإنه قد يترواح بين الـ186 والـ200 ألف ليرة وقد يتجاوز الرقم الأخير. 
 
مصرف لبنان سيؤمن الدولارات
 
وكانت مصادر في قطاع النفط كشفت لـ"لبنان24" أنّ "الآلية المعتمدة حالياً هي في منح موافقات للشركات النفطية مجتمعة، وهي الطريقة نفسها التي تم اعتمادها مؤخراً والتي ساهمت في انفراجة الأزمة".

وأوضحت المصادر أنّ "مصرف لبنان سيواصل تأمين الدولار للمستوردين"، وقالت: "البنك المركزي سيلعب دور الصراف من جديد، وسيقوم بتقديم الدولارات للمستوردين بناء لسعر السوق". 

وعن تسعيرة البنزين المرتقبة، قالت المصادر: "في جدول الاسعار الحالي تم تحديد سعر الدولار 14200 ليرة، ولكن لا نعرف ماذا سيكون السعر المعتمد عند صدور الجدول الجديد يوم غدٍ الأربعاء".

لبنان

خاص

إقتصاد

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