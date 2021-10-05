خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع

من المقرر أن يصدر يوم غدٍ الأربعاء، جدول أسعار جديدة للمحروقات، ويُتوقّع أن يشهد المواطنون ارتفاعاً جديداً في سعري البنزين والمازوت.



ووفقاً لمصادر معنية في قطاع النفط، فإنّ التسعير سيكون تباعاً لسعر الدولار في منصة "صيرفة" والذي قد يتراوح بين 15000 و 15500 ليرة لبنانية. ووفقاً لمصادر معنية في قطاع النفط، فإنّ التسعير سيكون تباعاً لسعر الدولار في منصة "صيرفة" والذي قد يتراوح بين 15000 و 15500 ليرة لبنانية.



وفي حال تم التسعير على سعر الـ15000، فإنّ سعر صفيحة البنزين بنوعيه (95 و 98 أوكتان)، سيتراوح بين 217 و 226 ألف ليرة.



أما في حال تم التسعير بناء لدولار منصة صيرفة الذي تم تسجيله اليوم على أساس 15500 ليرة، فإنّ سعر صفيحة البنزين بنوعيه سيتراوح بين 220 و 234 ألف ليرة.



وفي ما خص سعر صفيحة المازوت، فإنه قد يترواح بين الـ186 والـ200 ألف ليرة وقد يتجاوز الرقم الأخير.



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