لبنان

المشكلات أمام محطات الوقود إلى الواجهة مجددًا...هذا ما حصل في حلبا

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال حصل أمام محطة شبل للمحروقات في حلبا بسبب تدافع المواطنين والتسابق لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
 
ولم تفد المعلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.
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إشكال

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