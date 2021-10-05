الحركة البيئية: دخلنا في أخطر أيّام حرائق الغابات

أشارت "الحركة البيئية" في بيان، الى "اننا دخلنا في اخطر ايام حرائق الغابات في لبنان"، وقالت: "امنعوا حرق الاعشاب اليابسة ولا ترموا اعقاب السجائر غير المنطفئة وراقبوا الاحراج والبساتين. وعند مشاهدة دخان، بلغوا الدفاع المدني مباشرة واركضوا نحو النار لاطفائها، ومحاصرتها بمعدات يدوية، قبل ان نفقد السيطرة عليها ولحين وصول فرق الإطفاء المتخصصة".