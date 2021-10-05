متعاقدو "اللبنانية": التفرغ مطلبنا الوحيد

أعلنت "لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان، أنها تفاجأت بتعامل إداة الجامعة "مع متعاقديها وكأنهم خارج الهيئة التعليمية، عبر استثنائهم من المساعدة المالية".وأضاف بيان المتعاقدين أن الإدارة "صادرت منهم حقهم في مساعدة مالية تحت ذرائع شتى"، وحاولت "شق الصفوف وإيجاد الفرقة بين المتعاقدين".وذكر الأستاذة بأنّ "التفرغ هو مطلبهم الوحيد"، وقالوا: "لن نعود إلى الصفوف إلا متفرغين ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ إلى كل أنواع التصعيد في سبيل تحقيقه".