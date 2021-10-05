لبنان

متعاقدو "اللبنانية": التفرغ مطلبنا الوحيد

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:53
A-
A+
Doc-P-871669-637690677266256403.jpg
Doc-P-871669-637690677266256403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان، أنها تفاجأت بتعامل إداة الجامعة "مع متعاقديها وكأنهم خارج الهيئة التعليمية، عبر استثنائهم من المساعدة المالية".

وأضاف بيان المتعاقدين أن الإدارة "صادرت منهم حقهم في مساعدة مالية تحت ذرائع شتى"، وحاولت "شق الصفوف وإيجاد الفرقة بين المتعاقدين".

وذكر الأستاذة بأنّ "التفرغ هو مطلبهم الوحيد"، وقالوا: "لن نعود إلى الصفوف إلا متفرغين ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ إلى كل أنواع التصعيد في سبيل تحقيقه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2021-10-05
17:34 | 2021-10-05
17:24 | 2021-10-05
17:19 | 2021-10-05
17:13 | 2021-10-05
17:05 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website