درويش: وجهنا نداء لتوفير المازوت بالسعر اللبناني لقطاع الاتصالات

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بحثنا اليوم خلال جلسة لجنة الاعلام والاتصالات بحضور وزير الاتصالات جوني القرم اقتراح قانون لتغطية نفقات هيئة أوجيرو الضرورية حيث تم توجيه نداء الى رئيسي الجمهورية والحكومة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني لقطاع الاتصالات للحد من ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما توجهنا الى الأجهزة الأمنية لمكافحة عمليات السرقة لمحطات الاتصالات".وأضاف: "كما تم البحث بواقع قطاع الاتصالات وضرورة وضع الحكومة لرؤية متكاملة لمعالجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وقدرة المؤسسات على الاستمرار في ظل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان".