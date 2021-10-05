لبنان

درويش: وجهنا نداء لتوفير المازوت بالسعر اللبناني لقطاع الاتصالات

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:56
A-
A+
Doc-P-871672-637690690400551163.jpg
Doc-P-871672-637690690400551163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بحثنا اليوم خلال جلسة لجنة الاعلام والاتصالات بحضور وزير الاتصالات جوني القرم اقتراح قانون لتغطية نفقات هيئة أوجيرو الضرورية حيث تم توجيه نداء الى رئيسي الجمهورية والحكومة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني لقطاع الاتصالات للحد من ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما توجهنا الى الأجهزة الأمنية لمكافحة عمليات السرقة لمحطات الاتصالات".

وأضاف: "كما تم البحث بواقع قطاع الاتصالات وضرورة وضع الحكومة لرؤية متكاملة لمعالجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وقدرة المؤسسات على الاستمرار في ظل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2021-10-05
17:34 | 2021-10-05
17:24 | 2021-10-05
17:19 | 2021-10-05
17:13 | 2021-10-05
17:05 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website