لبنان

سماع صوت قوي شمال مدينة صيدا

Lebanon 24
05-10-2021 | 15:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار شمال مدينة صيدا.
 
وتبين أن الصوت ناجم عن انفجار إطار شاحنة.
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صيدا

إطار شاحنة

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