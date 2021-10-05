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لبنان
سماع صوت قوي شمال مدينة صيدا
Lebanon 24
05-10-2021
|
15:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار شمال مدينة صيدا.
وتبين أن الصوت ناجم عن انفجار إطار شاحنة.
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صيدا
إطار شاحنة
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