لبنان

العثور على جثة شاب داخل سيارة على الأوتوستراد الجديد في برجا

Lebanon 24
05-10-2021 | 15:49
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عثر مساء اليوم على جثة شاب من آل رمضان من بلدة برجا داخل سيارة "مرسيدس" على أوتوستراد برجا الجديد.
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برجا

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