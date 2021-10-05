بيان من "إدارة السير" بشأن رسوم الميكانيك.. ماذا فيه؟

أعلنت "هيئة ادارة السير والآليات والمركبات" في بيان "عدم إمكان استقبال المعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية (الميكانيك) وتسجيل المركبات إلى حين انتهاء المرحلة التجريبية للبرمجيات المستحدثة، وبخاصة لناحية وضع قرار التسعيرة الجديدة للمركبات قيد التنفيذ".

واشارت الى انها "تفتح ابوابها غدا الاربعاء لاستقبال المعاملات المتعلقة برخص السوق على كل أنواعها، على ان تعاود استقبال كل المعاملات الثلاثاء المقبل في 12/10/2021".