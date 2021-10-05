مقدمات النشرات المسائية

حتى الآن، لا لجم لا للأسعار ولا لارتفاع الدولار ولا حتى للمافيات والتجار الفجار...ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فاق الحد الأدنى للأجور بسبعة ملايين ليرة الأمر الذي حرك وزارة العمل بإتجاه الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية في وقت تتحرك الحكومة نحو صندوق النقد الدولي...مجلس الوزراء من جهته يعقد جلسة" غدا" في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفي جدول العمل,عشر مواد أبرزها موافقات استثنائية, ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة الفاريز اند مارسال ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بخمسين مليار ليرة لإكمال الدفع للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت...وفي الجلسة ايضا"عرض للوضع المعيشي المتأزم.في هذا الوقت تستمر بيروت مركز استقطاب دبلوماسي: من مهمة الموفد الفرنسي بيار دوكان الى جولة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية NIELS ANNEN وبعدها تنتظر زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان...ولقد علم أن بعض المجموعات ستنظم تحركا" في اتجاه وزارة الخارجية في الاشرفية احتجاجا" على الزيارة.في الغضون وزير الاعلام جورج قرداحي أكد من تلفزيون لبنان حرصه على الحريات الإعلامية الى أقصى حد وفي كل الوسائل العامة والخاصة مشيرا" الى أنه هو شخصيا" آت من بيئة الإعلام الحر...بالنسبة الى الانتخابات النيابية, أثير الموضوع في البرلمان حيث كان التلاقي في مواقف معظم الكتل باستثناء تكتل "لبنان القوي"على أن يقترع اللبنانيون في الخارج بشكل عادي أي من دون تخصيص مقاعد للقارات, هذا التخصيص الذي يتمسك به التكتل...وأما موقف حزب الله، فهو متحفظ في الحالتين...في أي حال لا بد من الإشارة الى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي شددوا أمام الرئيس ميقاتي على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في حينها وبكل شفافية كما ركزوا على اهمية إعمار مرفأ بيروت بأسرع ما يمكن.تفاصيل النشرة نبدأها من نبأ العثور على ثمانية وعشرين طنا" من نيترات الأمونيوم متوسط نسبة الأزوت.قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أصدرت البيان الآتي:بعد توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطة محروقات في البلدة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ).بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأرسلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.رغم عودة العالم الإفتراضي إلى واقعه الطبيعي وانبعاث لغة التواصل عبر منصات واتساب وفيسبوك وانستغرام فإن ما حصل على مدى ست ساعات من توقف ظل الحدث والحديث.وإذا كانت إدارة فيسبوك قد عزت انقطاع عمل الشبكة إلى خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية فإن ما حصل إستنفر الإدارات السياسية للعديد من الدول ولا سيما الولايات المتحدة.ذلك أن الأزمة التقنية حتى إشعار آخر إنتقلت إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية التي منيت بخسائر بمليارات الدولارات.وحده مؤسس فيسبوك MARK ZUKERBERG خسر سبعة مليارات دولار بسبب تراجع أسهم منصته.في لبنان منصة العمل الحكومي ناشطة بإنتظار تحقيق خطوات تنفيذية تشعر المواطن ببدء الخروج من نفق الأزمة.وتتمحور الورشة الحكومية حول الملفات الأكثر إلحاحا توازيا مع بدء رحلة الالف ميل مع صندوق النقد الدولي.وهي ورشة تقع تحت العين الدولية التي ترصد حاليا في الحركة الدبلوماسية اللافتة باتجاه لبنان الذي يوجد فيه اليوم ثلاثة مبعوثين أجانب هم: المنسق الفرنسي لمؤتمر (SEDRE) ووزيرا الخارجية القبرصي والألماني.وإلى الورشة النيابية... جلسة للجان المشتركة حددها الرئيس نبيه بري بعد غد الخميس لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية.أمام الورشة القضائية فمتطلباتها الدائمة الإلتزام بالأصول الدستورية التي تؤدي إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.وهذا ينطبق بالتأكيد على ملف الإنفجار في مرفأ بيروت والذي أحاطه ما وصفه النائب نهاد المشنوق على لسان وكيله القانوني بفضيحة قضائية بعد رد محكمة الإستئناف طلبات كف يد المحقق العدلي طارق البيطار.والآن باتت العين على محكمة التمييز الجزائية فهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟.الرسالة من غرفة الاستئناف رقم 12 في قصر العدل، الى الضحايا والمتهمين في جريمة العنبر رقم 12، كانت واضحة: نحن القضاة الأشراف، لن نسمح بأن نشارك في جرائم قتل أبنائكم وقتل العدالة وتدمير لبنان الدولة، ولن نتراجع أمام الخوف، لن نحابي، ولن نتنكر لقسمنا ولن نغتال زميلنا طارق بيطار. ردات فعل المتهمين والمشبوهين ومن وراءهم على هذا الموقف، كانت واضحة بقدر ما كانت متوقعة: تكبيل القاضي بيطار بالشكاوى، التشكيك في نزاهته، ترهيب القاضية رندة كفوري كي لا تسقط شكوى الارتياب المشروع، وصولا الى اتهام إعلام حزب الله بيطار، بالعمالة لأميركا، والتآمر لصالحها على الحزب والبيئة المقاومة وإسقاطهما، عل واشنطن وتل أبيب تنجحان بأيد لبنانية، ومن خلال القضاء المرتهن حيث فشلت آلتهما العسكرية والمخابراتية والحصار.الرسالة الترهيبية تعني فيما تعني، أن الهجمة المضادة على بيطار وكل قاض شريف لن تتهاوى وتتلاشى. وإذا خذل القضاء ومن ثم المجلس النيابي من يحاولون طمس جريمة المرفأ، فهؤلاء سيسلكون مسالك أخرى، ومن له أذنان سامعتان، فليسمع. والجميع ينتظر الآن ماهية قرار القاضية كفوري، واستدعاء القاضي بيطار النواب المتهمين، والوزراء السابقين قبل أن يلوذوا مختبئين تحت عباءة الحصانات ووراء درع الدويلة في التاسع عشر من تشرين الأول.في الانتظار، وضع الدولة والحكومة ليس في أحسن حال، بفعل التعارضات المكتومة والمعلنة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول كل الملفات المطروحة وإن لم يخرج هذا الأمر الى العلن بعد، من الوفد المفاوض مع صندوق النقد الى استراتيجية التفاوض الى غياب البرنامج الانقاذي، وترسيم الحدود البحرية. ولا ننسى طبعا المطالبة المستهجنة لبعض الكتل النيابية بتخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة وان اختلفت الغايات من طرح المشروع الآن، إذ بررته فئة منهم بضرورة منح هذه الشريحة حقها في القرار، فيما سعت فئة أخرى الى تخويف مبطن للمسيحيين المطالبين باتاحة حق التصويت المفتوح للمنتشرين، الكاسر للتوازن في نظرها. والخوف الحقيقي هو أن ينجر النواب المسيحيون وراء هذا الفخ فيتراجعون، بدلا من القبول بالتخفيض فتحا للعبة الديموقراطية على مصراعيها مهما كانت النتائج. وقبل رجائنا اليومي اليكم إنو ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن...لا بد من الاشارة الى أن العالم لا يزال يتعافى من كارثة العطل الذي اصاب فيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية وما اثاره من بلبلة كونية ما استدعى قراءة معمقة في النكسة وأسبابها في الولايات المتحدة وفي العالم وكيفية تلافي تكرار العطل الكوني وتداعياته الأمنية والاقتصادية المضرة. كل هذا وسط الاستنتاج المقلق الآتي: إذا كانت الولايات المتحدة بخير قد نكون كذلك أو لا نكون، لكنها إن اصيبت بالزكام فإن الكون كله سيصاب بالسعال، وذلك الى أجل غير مسمى.أوقف قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل مارون الصقر وسعد الله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات، فهل يتوقف مسلسل التباكي والدفاع عن الصقر، ومن ثم محاولات غسل البعض لاياديهم السياسية من خزانات النفط المخزنة والنيترات المتفجرة؟.وبرائحة نيترات زحلة كانت نيترات عرسال اليوم، حيث اعلن الجيش اللبناني في بيان ضبط ما يقارب الثلاثين طنا من مادة النيترات في البلدة كانت مخبأة داخل محطة محروقات، لكن المكتوب على الاكياس الموضبة انها بنسبة نيتروجين تبلغ ستة وعشرين في المئة، فقام الجيش بارسال عينة منها الى المختبرات للتحقق من نسبة الآزوت بداخلها، واوقف مواطنا لبنانيا وثلاثة سوريين على نية التحقيق...وعلى نية ايجاد الحلول تواصل اللجان الحكومية عملها المكثف املا بتحقيق اختراق ما في جدارات الازمة، فيما يواصل وزير الطاقة زيارته الى مصر والاردن بحثا عن الغاز والطاقة الكهربائية.حزب الله واصل التأكيد على وقوفه الى جانب الناس بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة على لبنان، فكان كسر الحصار عبر المازوت الايراني الذي ادى الى تحطيم العنجهية الاميركية بفضل بصيرة المقاومة وصبر اهلها، كما أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وفي الميدان الحكومي طالب الشيخ قاسم الحكومة بعدم انتظار الرضى الاميركي، والقيام برفع الحظر عن التواصل مع سوريا لما فيه مصلحة لبنان.ولمصلحة الطلاب واهلهم وسمعة لبنان ومنهاجه الدراسي تواصل البحث بين وزير التربية والاساتذة لايجاد حلول تعيد طلاب القطاع الرسمي الى مدارسهم، في وقت يقع الجميع تحت ضغط الوقت، والظروف القاسية التي تحاصر الطلاب واهلهم والاساتذة ودولتهم...طورات كثيرة سجلت اليوم على اكثر من صعيد.فعلى مستوى المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية ان الحكومة الجديدة سوف تعمل بسرعة من اجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لاعادة النهوض الاقتصادي وان الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان.أما على خط الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما لفت اليوم تقديم نواب يمثلون عددا من الكتل اقتراح قانون يقضي يخفض سن الاقتراع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت، خصوصا أنه يتزامن مع طروحات أخرى تهدف الى ضرب حق المنتشرين في الانتخاب، برز اليوم تشديد رئيس التيار الوطني الحر على اجراء الانتخابات في موعدها، وعلى احترام القانون الانتخابي الحالي الذي كرس حق المغتربين بالانتخاب لستة نواب يمثلون القارات الست اذا تسجلوا ليمارسوا حقهم في الخارج، او لنواب دائرتهم الانتخابية في لبنان اذا اختاروا ذلك. وجدد باسيل التمسك بتطبيق الميغاسنتر، الذي يرفع نسبة المشاركة في الداخل، عبر السماح بالانتخاب في اماكن الاقامة، لكن مع احتساب الاصوات في الدوائر.اما قضائيا، وفيما واصل المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت تحقيقاته، محددا مواعيد جديدة لإستجواب النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المنشوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، قنبلة قضائية فجرها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بإصداره مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من مارون الصقر وسعدالله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات في ملف نيترات البقاع بعد استجوابهما صباحا.يجرى العالم فحوصا رقمية تشرح اسباب الذبحة الاكترونية التي اصابت فيسبوك وآخرين في اعنف ليالي الانفصال الافتراضي عن الواقع ومع كل حالات الاستنفار في الجهاز الإلكتروني على مستويات الشركات العملاقة، فإن سببا واحدا واضحا لم يجر تقديمه الى المستخدمين سوى أن الخطأ ليس ناجما عن القرصنة بل هو نتيجة أخطاء في البنية التحتية لأجهزة التوجيه الأساسية . فلا الصين نشرت كورونا إلكترونية ..ولا صبيها الأرعن هكر الأنظمة الرقمية... لكن الخسارة ما عادت مادية وحسب على امبراطورية العالم الثاني لاسيما بعد تدخل الكونغرس الأميركي بقوة وانعقاد لجنته بصورة عاجلة مستعينا بشهادة المسؤولة السابقة في الفيسبوك فرانسيس هوغين وضمن مساءلة متناغمة أدلت هوغين بإفادة "خربت فيها بيت مارك زوكربيرغ " ومهدت الطريق لتطويقه أميركيا وربطه بحزمة قوانين وربما عقوبات... وهي وثقت بشهادتها أن منصة فيسبوك اختارت الربح المالي على حساب المصلحة العامة... وأنها تتبع التضليل السياسي وتشجع على العنف وتمزق المجتمعات وتخفي البيانات كاشفة عن تنمر ضد الأطفال على انستغرام وفيسبوك يؤدي إلى نتائج كارثية.وقد وصف أعضاء في الكونغرس المسؤولة الفيسبوكية السابقة بالبطلة وتوجه رئيس اللجنة الى زوكربيرغ بالتهديد قائلا : وقتك انتهى وسوف نتخذ إجراءات ضدك وعليك أن تتعاون معنا وبذلك يكون الكونغرس قد حظر حساب مارك من الدوائر الأميركية وأخضعه للحجب وهو يتجه إلى عقوبته ب "بلوك" لا عودة عنه إلا إذا استجاب للتعاون وخسارة مؤسس الفيسبوك ما عادت هنا مقتصرة على فقدانه نحو سبعة مليارات دولار في ليلة واحدة... بل في الخسارات الآتية إذا وقعت الحرب مع أميركا وتحديدا بعدما وضعه الرئيس جو بايدن في سلم أولوياته لدى تسلمه الحكم قائلا: إنه ليس مولعا بفيسبوك ولا بمارك وإذا أصبحت رئيسا فسأعمل لإلغاء قوانيين تمده بالاتصالات التي تؤثر في الاقتصاد الأميركي.وعلى المنصة الرقمية اللبنانية فإن العمل جار على قوانين تحد حرية الناخب المقيم والمغترب ..لكن الأعمال التي تحمل النيات السئية هي في حظر القضاء ومحاصرة ببلوك سياسي يمنعه من استكمال التحقيق في جريمة المرفأ وعلى هذا المسار جاء قرار المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان الذي رأى أن محضر المحقق العدلي تجاه وجود شبهة حول قيام القاضي غسان خوري بإرتكاب جرائم جزائية فارغ من أي شبهات وليس من شأنه الدلالة على إخلال في الواجبات الوظيفية فجرى حفظه. هذه التغطية من قاض على قاض تقابلها اعمال حرة تطلق يد المحقق العدلي طارق البيطار الذي سار بين الوقت وزمن الدورة العادية لمجلس النواب محددا جلسات استجواب للنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعتير تسبق بدء العقد العادي في التاسع عشر من الجاري.على ان الارتياب الحزبي والسياسي لا يزال يحاصر البيطار عبر المواقف وهو ما يعبر عنه حزب الله بشكل متواصل منتقدا التدخل الاميركي في ملف المرفأ.وبعلم الجميع ان الولايات المتحدة تتدخل في كل شاردة من المرفأ اللبناني الى الفيسبوك العالمي... لكن جريمة بيروت لاقت اكثر من موقف اوروبي يصنف في اطار التدخل من فرنسا اولا الى الاتحاد الاوروبي برمته...فلماذا اعتراض حزب الله على الدور الاميركي وحده ؟ وكيف لا يترك القضاء "يعمل شغلو"...حين نقرأ أن الموفد الفرنسي بيار دوكان اجتمع مع الوفد اللبناني الذي سيفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهذا يعني ان فرنسا تمسك لبنان بيده في اتجاه الممر الإلزامي لبدء التعافي، فمن دون صندوق النقد الدولي لا أمل في أي تحسن.وبالتوازي مع التفاوض، مطلوب من لبنان، وبسرعة قصوى، بدء الإصلاحات المطلوبة: من الكهرباء إلى القطاع العام إلى رفع الدعم إلى توحيد سعر صرف الدولار إلى قانون الشراء العام، إلى غيره من الخطوات التي على الحكومة البدء فيها لأعطاء صورة مشجعة غير الصورة الراهنة.ومن القاهرة بشرى ان مصر عرضت إمكن تقديم كميات إضافية من الغاز الى لبنان، وهذا ما تم الكشف عنه في المحادثات بين وزير الطاقة اللبناني ونظيره المصري.في ملف الترسيم، كلام أسرائيلي عالي النبرة، وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار اعلنت أن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.في ملف الانتخابات النيابية، بدأت الحماوة ترتفع من باب الشروط والسقوف وطرح التعديلات. ابرز النقاط التي تدور حولها النقاشات:اقتراع المغتربين، وهل يكون لستة نواب أم يحق للمغتربين انتخاب الـ 128 نائبا؟موعد الانتخابات، هل يكون في 27 آذار أو 8 أيار؟سن الإقتراع، هل يبقى 21 عاما أم يخفض إلى 18؟