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لبنان
توقّع
Lebanon 24
05-10-2021
|
17:00
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توقع دبلوماسي "مشرقي" أن يستمع وزير خارجية لدولة نافذة في لبنان باهتمام، إلى وجهة النظر اللبنانية في ما خص أبعاد التداعيات السلبية لمفاوضات النووي على لبنان
المصدر:
اللواء
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